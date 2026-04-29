La T Gema si prepara ai playoff dopo aver affrontato una trasferta difficile a San Vendemiano, che ha messo a rischio il percorso di tutta la stagione regolare. La squadra, che per gran parte della stagione si è mantenuta tra le prime tre posizioni, ora si concentra sulla fase finale della competizione. Il tabellone dei playoff si presenta molto competitivo e carico di tensione, con partite che promettono emozioni intense.

La missione playoff in casa La T Tecnica Gema aveva già preso il via dopo la dolorosa trasferta di San Vendemiano che ha rischiato di vanificare il cammino di un’intera regular season, spesa per la maggior parte fra le prime tre posizioni di classifica. I risultati dell’ultimo turno di campionato hanno rimesso le cose a posto per i leoni termali, rinfrancati dal secondo posto messo in saccoccia grazie alla sconfitta di Orzinuovi a Vigevano e al contestuale arrivo a pari punti con Rucker e Logiman (nel quale hanno prevalso per classifica avulsa); ora D’Alessandro e compagni possono focalizzarsi sul lavoro quotidiano in palestra per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento clou della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La T Gema, sotto con i playoff. È un tabellone che mette i brividi

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