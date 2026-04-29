La seconda circoscrizione di Palermo incontra il VI Municipio di Roma | La Capitale è un modello da seguire

Una delegazione della seconda circoscrizione di Palermo, composta dal presidente Giuseppe Federico, dal vicepresidente Giacomo Viscuso e dai consiglieri Alessandro Gandolfo, Emanuela Lo Nardo e Pasquale Tusa, ha visitato oggi il VI Municipio di Roma in un incontro istituzionale. La delegazione palermitana ha espresso apprezzamenti sulla gestione della Capitale, definendola un esempio da seguire. L'incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione tra le due realtà municipali.

Una delegazione della seconda circoscrizione (composta dal presidente Giuseppe Federico, dal vicepresidente Giacomo Viscuso e dai consiglieri Alessandro Gandolfo, Emanuela Lo Nardo e Pasquale Tusa) si è recata oggi a Roma per un incontro istituzionale con il sesto municipio. Il presidente.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Zichichi, Giuli: "Modello da seguire da parte di tutta la comunità"“Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, di un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace che ci ha... Sviluppo e legalità, Assoimpresa Palermo incontra la commissione Attività produttive per il futuro di via RomaSi è svolta l’audizione di una delegazione di Assoimpresa Palermo presso la Sesta Commissione Consiliare del Comune. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Reset, l'ex presidente della seconda circoscrizione Antonio Tomaselli designato dal sindaco componente del Cda; Circoscrizioni, quasi tutto deciso ma resta uno scontro aperto nel centrosinistra; Reset, l'ex presidente della seconda circoscrizione Antonio Tomaselli designato dal sindaco componente del Cda; Amministrative, Russo presenta i candidati alle Circoscrizioni: Decentramento e ascolto per ripartire dai territori. Avviso importante per i residenti del Municipio Roma VI delle Torri Dal 3 agosto 2026 le Carte di Identità Cartacee (CIC) non saranno più valide (Circolare Prefettura di Roma n. 13/2025) Per agevolare il rinnovo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il M - facebook.com facebook