La Regione Campania ha riaperto la consulta sui trasporti pubblici dopo otto anni di silenzio

Dopo otto anni di inattività, la Regione Campania ha ripreso a consultare pubblicamente sui trasporti. La prima assemblea sotto la guida della nuova amministrazione ha coinvolto più di 120 rappresentanti. Durante l’incontro sono stati discussi temi come la soppressione di alcune corse, le difficoltà di accesso e l’aumento dei costi del carburante per i traghetti.

Il primo evento partecipativo della giunta Fico ha riunito oltre 120 delegati: sono emersi problemi di corse soppresse, accessibilità e costi del carburante per i traghetti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Regione Campania. Trasporti, istituita la Consulta regionale per la mobilità Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Interpello per assegnare l’incarico di Responsabile della Struttura di Missione PNRR; Buongiorno Regione Campania del 27/04/2026; Regione Campania, approvato il Bilancio: 1 miliardo per i trasporti, 290 milioni per l'Ambiente; Notiziario Campania | Buongiorno Regione Campania del 27/04/2026. La Regione Campania ha messo nero su bianco cosa vuole dall’Eav per risollevare la CircumvesuvianaSegnalamento moderno, nuovi convogli e stazioni migliori: tre obiettivi per l'immediato ma anche per il manager che sostituirà Umberto de Gregorio, con ... fanpage.it Casillo, cambio di passo con la nuova Consulta regionale della mobilitàSi è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità, organismo voluto dalla Giunta regionale della Campania per rilanciare il dialogo permanente tra istituzioni, territori, associazioni, sindaca ... ansa.it Liratv. . IN ONDA ORA Condominio SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA Un ragioniere si trasferisce dal Sud in un palazzone della Magliana, alla periferia di Roma e viene nominato amministratore di condominio ESEIPROTAGONISTA | www.liratv - facebook.com facebook