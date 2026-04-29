La sinistra ha deciso di affrontare la propria crisi d'identità attraverso un'analisi psicoanalitica. Durante un incontro recente, sono stati discussi i processi interni e le dinamiche che hanno portato a questa fase di incertezza. La discussione si è concentrata sui cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e sulle possibili cause di questa situazione. Il confronto ha coinvolto diversi esponenti politici e studiosi, senza che siano state fornite conclusioni definitive.

E così la sinistra passò dalla analisi alla psicoanalisi della sua crisi d'identità. Ieri, in uno dei rari giorni in cui non usciva un suo libro, Massimo Recalcati, guru del progressismo pedagogico-riflessivo che vuole lacanizzare il mondo, ha scritto su Repubblica un articolo in cui, a partire dai fatti del 25 aprile, stigmatizza - come da titolo - Il complesso di superiorità della sinistra. Un'introspezione psico-emotiva su chi "si arroga il diritto di decidere chi può partecipare a una manifestazione e chi no", "si pone come giudice fanatico della vera verità", "condanna gli eretici e fustiga il pensiero divergente», è mosso da «una vocazione alla purezza che finisce per produrre discriminazione" e "si ritiene autorizzato dalla Storia a espellere, censurare, ridurre al silenzio".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La psicoanalisi di Recalcan

La psicoanalisi è sbagliata

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