La preghiera per chi cerca lavoro | un aiuto potente per non perdere la speranza

In tempi di crisi economica e disoccupazione, molte persone trovano conforto nella preghiera come gesto di speranza e fiducia. Questa preghiera è rivolta a chi si trova senza lavoro, offrendo un momento di riflessione e sostegno morale. In un periodo in cui le difficoltà si fanno sentire, affidarsi a questa pratica può rappresentare un modo per affrontare le sfide quotidiane.

Questa particolare preghiera è per chi attraversa il buio della disoccupazione. In un tempo in cui l’incertezza economica pesa sul cuore di tante famiglie, rivolgersi a Dio diventa un atto di fiducia per ritrovare dignità e speranza. Tante sono le difficoltà che ognuno di noi si trova ad affrontare ogni giorno nella sua vita. Chi più grandi, chi più piccole, ma tutte richiedono un’attenzione particolare. Davanti a questo, però, dobbiamo essere consapevoli che non siamo mai soli, che Dio è sempre accanto a ciascuno di noi. Si dice che “le difficoltà nella vita non mancano mai!”. Mai cosa più vera fu detta. Ognuno di noi nella vita di tutti i giorni è costretto ad affrontare, risolvere problemi piccoli o grandi che siano, cercando di fare affidamento sulle proprie forze e sulla presenza certa di Dio accanto a sé.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - La preghiera per chi cerca lavoro: un aiuto potente per non perdere la speranza Preghiera a Santa Francesca Cabrini per Immigrazione e i Miracoli Notizie correlate Venerdì Santo: la potente preghiera per liberare 33 Anime dal PurgatorioUn’orazione preziosa da recitare il Venerdì Santo e in altri momenti cardine dell’anno liturgico. Preghiera del mattino, 29 aprile: chiediamo la potente intercessione di San GiuseppeIniziamo questo nuovo giorno mettendoci sotto il manto protettivo di San Giuseppe: a lui, custode della Santa Famiglia, affidiamo le nostre fatiche,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Chernobyl, la forza della preghiera nel cuore di chi resta; Fermarsi, ascoltare, affidarsi. Tre azioni per comprendere la propria vocazione; 26 aprile, IV Domenica di Pasqua; Tenere libera la soglia del Mistero. Leone XIV indica ai nuovi sacerdoti i segreti della loro missione. Quella preghiera di verità per chi fatica«A voi affido le mie intenzioni»: così mentre scende la sera il Papa, pellegrino a Viterbo, si rivolge alle monache di vita contemplativa, pronto ad aprire il suo sguardo orante sul mondo e a rendere ... avvenire.it Diocesi: Bergamo, dal 18 ottobre incontri di preghiera per chi attraversa particolari momenti di provaIn accordo con il vescovo Francesco Beschi, la diocesi di Bergamo ripropone anche per quest’anno pastorale un momento di preghiera comunitario un sabato al mese, a partire dal 18 ottobre, curato da un ... agensir.it Aiutami a trovare Sant'Antonio è famoso nel mondo anche come il Santo che aiuta a trovare le cose smarrite. Dagli oggetti della vita quotidiana, a documenti importanti, alla stessa fede. La preghiera che segue è dedicata ad invocare l'aiuto di Sant'Antonio pro - facebook.com facebook Vangelo e parole sante. #Amare .Un dono unico che fa vincere,ile la lingua,i due muscoli più difficili dell'essere umano. Ingegnere sono pronti a giudicare e lenti nella preghiera. Ma!chi sceglie d'Amare!sa che c'è un costo nella vitail #dare Gv 15,13 x.com