La Panda scorciatoia | giù per le scale davanti al Palazzo di Giustizia di Arezzo

Una Panda è stata vista percorrere le scale davanti al Palazzo di Giustizia di Arezzo, una scena che ha attirato l’attenzione di testimoni e passanti. L’auto si è spostata in modo insolito, suscitando commenti tra chi l’ha osservata. La vicenda è stata filmata e condivisa nei bar della zona, dove alcuni si sono divertiti a raccontarla tra risate e un caffè.

Arezzo, roba vista, filmata e da riraccontalla al bar con du’ risate e mezzo caffè sul tavolino. Davanti al Palazzo di Giustizia di Arezzo, dove di solito vedi avvocati di corsa e gente con le carte in mano, stavolta è comparsa lei: una vecchia Panda, tranquilla come se fosse in campagna. ma sulle scale. Sì, hai capito bene: sulle scale. Nel video, che gira già tra telefoni e gruppi WhatsApp come fosse il tormentone dell’estate, si vede ‘sta Panda che piano piano, con una calma olimpica, si mette a scende i gradini. Mica a razzo, no: adagio, come quando vai giù da un viottolo sterrato e non vuoi grattà il fondo. Solo che qui non è un viottolo.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La Panda “scorciatoia”: giù per le scale davanti al Palazzo di Giustizia di Arezzo Notizie correlate Scale mobili, giù De Luca-Basile: le dimissioni, lo schiaffo, la beffa (e qualche favoletta)Il copione è stato rispettato così come dettato da Cateno De Luca nei tempi, nei modi, nei contenuti. «C’è una bomba a palazzo Grazioli», la telefonata anonima al 112. Il terzo caso dopo i falsi allarmi alla sede di FdI e davanti a Palazzo ChigiAncora un allarme bomba a Roma, stavolta a Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Silvio Berlusconi dove attualmente si trova anche la sede della...