La morte di Elena Russo parla il perito | Non rispettò i limiti di velocità

Un perito incaricato delle indagini ha dichiarato che Elena Russo non ha rispettato i limiti di velocità al momento dell'incidente. Secondo la perizia, se la ragazza avesse rispettato i 50 kmh o anche se avesse raggiunto i 70-80 kmh, avrebbe potuto mantenere il controllo dell'auto. La questione delle velocità e del controllo del veicolo è al centro delle analisi sulla dinamica dell'incidente.

"Se la ragazza avesse rispettato il limite di velocità dei 50 kmh e se anche avesse sfiorato i 70-80, avrebbe potuto mantenere il controllo della strada". Bruno Turci, consulente incaricato dalla difesa, esprime in aula il rammarico per la morte di una giovane, ma poi espone le conclusioni che a suo dire possono scagionare gli imputati, cioè i due titolari della pizzeria per la quale lavorava Elena Russo, difesi dall’avvocato Nino Giordano Ruffini. Lei, studentessa 20enne di Giurisprudenza a Modena, si pagava l’università consegnando pizze a domicilio. Nella sera del 30 gennaio 2022, mentre da San Bartolomeo percorreva via Tirabassi verso Castelbaldo, si schiantò contro un palo la Fiat Punto a lei fornita dai titolari, si rovesciò e perse la vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La morte di Elena Russo, parla il perito: "Non rispettò i limiti di velocità" Notizie correlate Avellino, processo per la morte di Michael Spagnuolo: la velocità dell'auto era nei limitiIl 25 maggio 2023, lungo la Variante SS 7 bis nel tratto tra Avellino e Atripalda, Michael Spagnuolo venne investito da un'auto e morì. Morte Domenico, accolta la richiesta di ricusazione: cambia un peritoIl gip del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La morte di Elena Russo, parla il perito: Non rispettò i limiti di velocità; Elena Sofia Ricci non c'è nei Cesaroni 7 Il ritorno: silenzio rotto sull'assenza| La reazione sui; Bernardo Corradi, chi è il marito di Elena Santarelli | Insieme dal 2006: Lui ci ha provato con me; Elena Aubry deceduta a Roma, la madre: Mi hanno ridato la sua moto dopo 8 anni, ho rivissuto quel giorno sfortunato. IROKO Music Academy Ottavo seminario di Kora con Elena Russo Kora , accordando e aspettando i nostri super partecipanti , livello base ,intermedio e avanzato , il 16 Maggio ci sarà il prossimo . Per info dettagli, scrivere a [email protected] WhatsAp - facebook.com facebook