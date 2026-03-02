Morte Domenico accolta la richiesta di ricusazione | cambia un perito

Il gip del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di ricusazione di un perito nel procedimento riguardante la morte di Domenico, un bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito a dicembre all'ospedale Monaldi. La decisione è stata presa su richiesta dell'avvocato della famiglia del piccolo. È stato quindi deciso di sostituire il professionista coinvolto nel procedimento.

Il gip del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, morto sabato 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre all'ospedale Monaldi. "È stata accolta.