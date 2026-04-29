La squadra giovanile della Juventus ha recentemente puntato i riflettori su Arman Durmisi, un giovane centrocampista considerato tra i più promettenti della stagione 20252026. Durante le ultime partite, il giocatore ha segnato un gol e mostrato buone qualità tecniche, attirando l’attenzione di allenatori e addetti ai lavori. La società continua a monitorare i talenti emergenti in Europa, con l’obiettivo di potenziare il proprio vivaio.

Il vivaio della Juventus continua a cercare talenti in giro per l’Europa e uno dei nomi più in voga della stagione 20252026 è senza dubbio quello di Arman Durmisi. L’ attaccante, cresciuto nelle giovanili del Koper, è arrivato a Torino nell’ estate del 2024 insieme al fratello gemello Dajan ed in breve ha saputo risalire le gerarchie bianconere. Dopo una stagione dominante in U17, Durmisi in soli quattro mesi è diventato perno fondamentale per la squadra Primavera di Mister Padoin, dimostrando uno straordinario feeling con il gol sia in campionato che nelle altre competizioni. L’identikit del giocatore. Nato il 25 giugno 2008 a Capodistria, in Slovenia, Durmisi è in possesso della doppia cittadinanza e nel marzo del 2025 ha scelto ufficialmente di rappresentare l’Albania, venendo prima chiamato in U17 e successivamente aggregato all’U19.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus U20 si gode Durmisi: gol e talento nelle mani di Padoin

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