La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge si celebrerà il 3 maggio

Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che istituisce ufficialmente il 3 maggio come Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi durante il loro lavoro. La legge, ora in vigore, riconosce questa data come momento di commemorazione ufficiale. La decisione è stata presa senza voti contrari e si inserisce nel quadro delle norme che evidenziano l’importanza della libertà di stampa e della sicurezza dei giornalisti.

AGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Un lungo applauso ha accompagnato nell'Aula del Senato la lettura dei nomi di alcuni dei giornalisti uccisi negli anni dalla criminalità organizzata o in zone di guerra. Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva, durante la dichiarazione di voto ha citato Mauro De Mauro, Walter Tobagi, Carlo Casalegno, Giancarlo Siani, Mario Francese, Beppe Alfano, Mauro Rostagno, Giuseppe Fava, Giuseppe Impastato, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Maria Grazia Cutuli, Almerigo Grilz e Antonio Russo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggio Notizie correlate Il 3 maggio si celebra Giornata nazionale in memoria giornalisti uccisiL’approvazione unanime in Senato: ogni 3 maggio si celebrerà la giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Istituita la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione; 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna; Giornata Nazionale del Made in Italy; Giornata Nazionale della Salute della Donna, Roma Tor Vergata ha a cuore le Donne. Giornalisti, istituita la giornata nazionale in memoria di quelli uccisi: sarà il 3 maggioIl governo accoglie con grande soddisfazione l’approvazione unanime in Senato della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro. U ... adnkronos.com La giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento dell ... msn.com #8x1000 Domenica 3 maggio si celebra la 36ª Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica. Monzio Compagnoni: "firmare significa far parte di un enorme circuito di solidarietà" . x.com Oggi ricorre la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che in Italia è un’emergenza nazionale. Non possiamo accettare che l’assenza della sicurezza sul lavoro continui a fare vittime. Serve un cambio di passo, ma salute e sicurezza non trov - facebook.com facebook