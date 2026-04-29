La Flotilla è stata intercettata e circondata da navi israeliane | Prima i droni poi l'accerchiamento

Le navi della Flotilla sono state intercettate da unità israeliane in acque internazionali, dopo che erano stati effettuati sorvoli con droni. Le imbarcazioni sono state circondate e monitorate dalle navi israeliane senza che si registrassero incidenti. La sequenza degli eventi ha visto prima l’utilizzo di droni, seguita dall’avvicinamento e dall’accerchiamento delle navi. La situazione si è svolta nel rispetto delle procedure di intercettazione in mare.