la diretta streaming di beneficenza che ha raccolto 59 milioni di euro

Un evento di beneficenza trasmesso in diretta streaming ha raccolto 59 milioni di euro, superando di gran lunga le aspettative iniziali dell’organizzatore. Lo youtuber polacco che ha promosso l'iniziativa aveva previsto obiettivi molto più contenuti, ma i fondi raccolti sono risultati molto più elevati di quanto previsto. La diretta è durata diverse ore e ha coinvolto numerosi partecipanti e donatori da vari paesi.

Lo youtuber polacco che l'ha organizzata aveva obiettivi molto più modesti, poi gli sono andati dietro celebrità e sportivi Venerdì 17 aprile lo youtuber polacco Latwogang ha avviato una diretta streaming con l’obiettivo di raccogliere 500mila zloty, l’equivalente di 115mila euro, da donare a una fondazione che si occupa di persone malate di cancro. Era nata come una cosa piuttosto improvvisata ma ha avuto così tanto successo che è andata avanti nove giorni, e ha raccolto in maniera del tutto inaspettata oltre 250 milioni di zloty, circa 59 milioni di euro, diventando uno degli eventi di questo tipo più riusciti di sempre. Latwogang è il nome d’arte di Piotr Hancke, che vive a Varsavia, ha 23 anni, 3 milioni di follower su TikTok e 1,3 di iscritti il suo canale YouTube.🔗 Leggi su Ilpost.it

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