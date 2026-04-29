La dieta nordica è un valido alleato della nostra salute?

Negli ultimi anni si è diffusa l'attenzione verso la dieta nordica, che si basa su alimenti tipici di quelle regioni, come pesce, cereali integrali, verdure e latticini. Molti si chiedono se adottare questo modello possa portare benefici alla salute, soprattutto considerando la crescente presenza di cibi ultra-processati e microplastiche nelle scelte alimentari quotidiane. La decisione di cambiare le proprie abitudini alimentari coinvolge spesso considerazioni di tipo pratico e personale.

La dieta nordica è efficace? Forse anche tu ti senti assediato dalla minaccia degli alimenti ultra-processati e dall'onnipresenza delle microplastiche nel cibo e nelle bevande? Potresti cogliere la palla al balzo per decidere di semplificare la tua alimentazione, costi quel che costi. Ed ecco che entra in scena la dieta nordica. «Abbiamo davvero raggiunto un punto di svolta per quanto riguarda l’industria alimentare di cibi processati», spiega il dottor Colin Robertson, nutrizionista, fisiologo dell’esercizio fisico e responsabile dei prodotti presso Zinzino, azienda svedese di tecnologie per la salute. «Molti degli argomenti discussi e dibattuti in passato sono tornati alla ribalta.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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