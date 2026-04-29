Recentemente, una conduttrice italiana ha condiviso di aver iniziato una nuova relazione sentimentale con un attore. La donna ha espresso che si sente molto felice di avere questa persona al suo fianco. Ha anche dichiarato pubblicamente di credere che la felicità vada tutelata, sottolineando quanto questa relazione le stia portando serenità. Questa notizia ha suscitato attenzione tra i media e i suoi fan.

L a felicità va protetta, Michelle Hunziker ne è più convinta che mai, specie adesso che nella sua vita c’è un nuovo amore. Ospite di Verissimo, la conduttrice ha alluso alla sua storia con Giulio Berruti, senza però rivelarne i dettagli, che preferisce tenere solo per sé. Michelle Hunziker festeggia i 49 anni con la sé bambina: «Ma da grande sarò felice?» X Leggi anche › Michelle Hunziker e Giulio Berruti, è davvero amore: le foto dal Lago di Como Michelle Hunziker su Giulio Berruti: «Quando sei felice lo devi comunicare il meno possibile». «Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile», ha detto Hunziker a Silvia Toffanin.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice e l'attore stanno insieme da poco, e lei non potrebbe essere più felice di averlo al suo fianco. Ecco cosa ha detto di lui

Afra Saraçolu'nun gelecei nasl olacak Ve spanyol oyuncular partnerimiz olacak.

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti, le foto che confermano la relazioneDopo settimane di avvistamenti, foto rubate (e molto sfocate) e tanti pettegolezzi è arrivata la conferma ufficiale: Michelle Hunziker e Giulio Berruti si frequentano. La conduttrice e l'odontoiatra ... ilgiornale.it

Ospite della puntata di Belve di martedì 28 aprile, la conduttrice e modella critica la celebre influencer. E su Fedez: "Poverina, guarda con chi si è trovata in casa" - facebook.com facebook

La conduttrice e showgirl Elena Santarelli, 44 anni, è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve. Impegnata con associazioni per la ricerca, sul noto caso del Pandoro-gate ha speso parole molto dure: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da x.com