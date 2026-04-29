La Comunità della Capitale | Stiamo facendo accertamenti

Da ilgiornale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Comunità della Capitale ha dichiarato di essere impegnata in accertamenti riguardo a una persona di nome e cognome comuni nel mondo ebraico. Attualmente, non ci sono informazioni su chi sia questa persona o se sia iscritta alla Comunità. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una richiesta di chiarimenti su un individuo non ancora identificato.

“Stiamo facendo accertamenti. È un nome che non è raro, il nome proprio e il cognome, non sono rari nel mondo ebraico, ma al momento non sappiamo chi sia questa persona o se sia iscritto alla Comunità”. Così, a caldo, dalla Comunità ebraica di Roma reagiscono alla notizia del fermo di un giovanissimo che sarebbe responsabile degli spari del 25 aprile, al Parco Schuster, contro militanti dell’Anpi. A Roma non esiste un’associazione o un’organizzazione strutturata che si richiami alla Brigata ebraica, la storica formazione sionista che partecipò alla Liberazione dell’Italia nel 1945: “Non esiste un’iscrizione né uno statuto come accade ovviamente per la nostra Comunità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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