La Comunità della Capitale | Stiamo facendo accertamenti

La Comunità della Capitale ha dichiarato di essere impegnata in accertamenti riguardo a una persona di nome e cognome comuni nel mondo ebraico. Attualmente, non ci sono informazioni su chi sia questa persona o se sia iscritta alla Comunità. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una richiesta di chiarimenti su un individuo non ancora identificato.

“Stiamo facendo accertamenti. È un nome che non è raro, il nome proprio e il cognome, non sono rari nel mondo ebraico, ma al momento non sappiamo chi sia questa persona o se sia iscritto alla Comunità”. Così, a caldo, dalla Comunità ebraica di Roma reagiscono alla notizia del fermo di un giovanissimo che sarebbe responsabile degli spari del 25 aprile, al Parco Schuster, contro militanti dell’Anpi. A Roma non esiste un’associazione o un’organizzazione strutturata che si richiami alla Brigata ebraica, la storica formazione sionista che partecipò alla Liberazione dell’Italia nel 1945: “Non esiste un’iscrizione né uno statuto come accade ovviamente per la nostra Comunità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Comunità della Capitale: "Stiamo facendo accertamenti" Notizie correlate Leggi anche: La Comunità: "Stiamo facendo accertamenti" Leggi anche: Iran, Trump: "Stiamo facendo bene, distrutte 42 navi della marina in 3 giorni" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vittorio a Tavolino, un docufilm racconta la comunità di pongisti nata nei giardini dell'Esquilino; Paroldo è la capitale dei custodi di paese che mantengono vive le piccole comunità. I nuovi nomi; Sito Istituzionale | Iulia Run: sport, scuola e comunità nel quartiere Trieste; Roma, il trenino giallo: un ponte di comunità. La Valcamonica si candida a Capitale della Cultura 2029: quaranta comuni insiemeLe incisioni rupestri della Valcamonica furono il primo sito italiano ad essere dichiarato patrimonio Unesco. Nel 2029, a 50 anni esatti dal riconoscimento, la Comunità montana potrebbe festeggiare un ... brescia.corriere.it Sarzana, attesa per la Capitale della Cultura. Abbiamo un territorio più unitoArriviamo a questo traguardo con entusiasmo e con la consapevolezza del valore del lavoro svolto – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli –. La candidatura di Sarzana a Capitale italiana della ... lanazione.it C'è un sospettato per gli spari sui militanti Anpi il 25 aprile di Roma. Si tratta di un ragazzo di 21 anni legato alla Comunità ebraica della Capitale. Il g... - facebook.com facebook