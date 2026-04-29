Juventus | strategie per l’attacco

La Juventus sta lavorando su diverse opzioni per rinnovare il reparto offensivo, con più trattative in corso e possibili arrivi o partenze. La società sta valutando diverse soluzioni per rinforzare l’attacco, anche se al momento non sono stati definiti dettagli specifici. La questione principale riguarda la scelta del punto di partenza, ovvero quale giocatore affidarsi e quale modulo adottare per migliorare le prestazioni offensive della squadra.

La Juventus si muove su più tavoli per ridisegnare completamente il proprio attacco, ma la sensazione è che il vero nodo sia uno solo: capire da chi ripartire e con quale struttura offensiva. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Randal Kolo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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The KEY Players In Juventus 4-3-3 Formation Under Spalletti

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