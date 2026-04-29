Juventus scintille tra Locatelli e l’ex compagno Adrien Rabiot

Durante la partita tra Juventus e Milan di domenica sera, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni calciatori. In particolare, Manuel Locatelli e l’ex compagno di squadra Adrien Rabiot sono stati protagonisti di uno scontro emotivo in campo, che ha attirato l’attenzione dei presenti a San Siro. La partita, che non ha offerto molte emozioni sul piano del gioco, ha comunque riservato qualche scena di nervosismo tra i due calciatori.

Sebbene abbia dato poco spettacolo a livello di gioco, la sfida tra Juventus e Milan di Domenica sera ha regalato momenti di tensione emotiva come quello tra Manuel Locatelli e l’ex compagno di squadra Adrien Rabiot Scintille a San Siro: Locatelli e il “gran rifiuto” di Rabiot nel. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, scintille tra Locatelli e l’ex compagno Adrien Rabiot Notizie correlate Locatelli e il battibecco in Milan Juve: «Sono tutti arbitri!?». Poi scintille con Rabiot: «Ma guarda questo…»di Redazione JuventusNews24Locatelli e il battibecco in Milan Juve: «Sono tutti arbitri!?». Milan, tanti auguri ad Adrien Rabiot: il centrocampista francese spegne 31 candelinePrimo compleanno in rossonero per Adrien Rabiot, che oggi, venerdì 3 aprile 2026, compie 31 anni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bordocam Milan-Juve, scintille tra ex compagni! Rabiot vs Locatelli: Sono tutti arbitri? Guarda questo!; AC Milan squadra 2025/2026 stagione, numeri; Siparietto tra Locatelli e Rabiot: scintille tra i due ex compagni alla Juventus; Rabiot provocato da Locatelli: il retroscena in Milan-Juventus. Rabiot provocato da Locatelli: il retroscena in Milan-JuventusLa sfida tra Milan e Juventus ha visto un particolare confronto tra Adrien Rabiot e l'ex compagno Manuel Locatelli: cos'è accaduto. spaziomilan.it Retroscena Milan-Juventus, Locatelli accerchiato: Son tutti arbitri?. Poi le scintille tra il capitano della Juventus e RabiotNel corso della trasmissione Bordocam in onda su Dazn, sono stati rivelato alcuni retroscena dei primi minuti della sfida tra Milan e Juventus. Ad inizio match a Spalletti non è piaciuto ... tuttojuve.com MANUEL LOCATELLI CONTRO ADRIEN RABIOT Il centrocampista della Juventus ha fatto tre falli nel giro di pochi minuti scatenando le proteste dei giocatori rossoneri Successivamente il capitano bianconero è andato da Rabiot (l'uomo che ha subito l' - facebook.com facebook Il Milan alla ricerca di chi fa gol: è Adrien Rabiot il giocatore con più reti nel 2026 (5) Degli attaccanti, quello che ha segnato di più è Leao (4), segue Nkunku con 3. Fullkrug fermo a quota 1 Non pervenuto Pulisic, a s x.com