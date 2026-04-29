Juventus scintille tra Locatelli e l’ex compagno Adrien Rabiot

Da ilprimatonazionale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Milan di domenica sera, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni calciatori. In particolare, Manuel Locatelli e l’ex compagno di squadra Adrien Rabiot sono stati protagonisti di uno scontro emotivo in campo, che ha attirato l’attenzione dei presenti a San Siro. La partita, che non ha offerto molte emozioni sul piano del gioco, ha comunque riservato qualche scena di nervosismo tra i due calciatori.

Sebbene abbia dato poco spettacolo a livello di gioco, la sfida tra Juventus e Milan di Domenica sera ha regalato  momenti di tensione emotiva come quello tra Manuel Locatelli e l’ex compagno di squadra Adrien Rabiot Scintille a San Siro: Locatelli e il “gran rifiuto” di Rabiot nel. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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