Juventus Openda fuori dal progetto tecnico di Spalletti

Secondo le ultime notizie, l’attaccante è stato escluso dal progetto tecnico del nuovo allenatore della squadra. Le fonti indicano che non rientra più nelle scelte per le partite e non viene inserito nelle rotazioni ufficiali. La decisione sembra definitiva e conferma una distanza tra il calciatore e il nuovo staff tecnico. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.