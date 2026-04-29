Juventus Openda fuori dal progetto tecnico di Spalletti
Secondo le ultime notizie, l’attaccante è stato escluso dal progetto tecnico del nuovo allenatore della squadra. Le fonti indicano che non rientra più nelle scelte per le partite e non viene inserito nelle rotazioni ufficiali. La decisione sembra definitiva e conferma una distanza tra il calciatore e il nuovo staff tecnico. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.
Openda ai margini: bocciatura definitiva. Le indiscrezioni parlano chiaro: Lois Openda è ormai considerato fuori dalle rotazioni di Luciano Spalletti. Secondo TMW, il feeling tecnico e tattico tra l’allenatore e il giocatore non è mai scoccato, portando a una progressiva esclusione dalle gerarchie della prima squadra. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
LO SHOW DI SPALLETTI DOPO JUVE-BENFICA
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