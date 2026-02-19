Juventus la lista di Spalletti | otto giocatori non sono all’altezza? Ecco chi può essere fatto fuori dal progetto

Luciano Spalletti ha stilato una lista di otto giocatori della Juventus che, secondo lui, non sono all’altezza della squadra. La scelta nasce da prestazioni insufficienti e dal bisogno di rinforzare il reparto. Tra i nomi spiccano alcuni che hanno deluso nelle ultime partite, suscitando discussioni tra tifosi e dirigenti. La società sta valutando se intervenire sul mercato o puntare sui cambi interni. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, mentre i giocatori coinvolti attendono con ansia.

di Luciano. La notte di Istanbul non è stata solo una sconfitta, ma un brutale esame di realtà per la Juventus di Luciano Spalletti. Il "pokerissimo" incassato dal Galatasaray ha tracciato un confine netto tra chi può sostenere certe ambizioni e chi, invece, sembra destinato a restare ai margini del progetto bianconero. Il verdetto del Bosforo rischia di avere effetti sismici sul futuro immediato e sulle scelte di mercato. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le bocciature di Spalletti.