Juventus | il destino di Vlahovic

La Juventus sta pianificando una serie di operazioni di mercato per la prossima estate, con l’obiettivo di rinnovare il reparto offensivo. Prima di questa fase, una decisione importante riguarda il futuro di Dušan Vlahovi?, il cui contratto e la posizione all’interno della squadra sono al centro delle discussioni. La società sta valutando diverse opzioni per il giocatore, senza ancora rendere pubblici sviluppi ufficiali.

La Juventus sta preparando un’ estate che potrebbe cambiare completamente il volto dell’attacco, ma prima di ogni mossa resta una questione centrale: il destino di Dušan Vlahovi?. Il centravanti serbo è ancora sospeso tra permanenza e possibile addio, con un contratto in scadenza che obbliga il club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus-Sporting, il gol di Vlahovic

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