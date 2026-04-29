Juventus | il caso Nico Gonzalez

Il trasferimento di Nicolás González alla Juventus ha subito una svolta inaspettata, poiché l’accordo inizialmente previsto è stato annullato. La trattativa, che sembrava ormai definita, si è interrotta, creando incertezza sul futuro dell’attaccante. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, mentre le parti coinvolte non hanno ancora comunicato ufficialmente i dettagli della conclusione della trattativa.

Il caso Nicolás González si trasforma in uno dei temi più delicati del mercato della Juventus, perché quello che sembrava un incasso praticamente certo si è improvvisamente dissolto, lasciando spazio a nuovi scenari. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’ Atlético Madrid, non verrà riscattato automaticamente. L’ultimo infortunio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il caso Nico Gonzalez Serie A - Juventus, il mercato passa dal quarto posto Notizie correlate Juventus, infortunio per Nico Gonzalez: il riscatto si complicaL’esperienza di Nico Gonzalez in prestito all’Atletico Madrid si è complicata a causa di un infortunio muscolare che ne mette a rischio il riscatto. Leggi anche: Juventus, Nico Gonzalez e Douglas Luiz complicano il mercato estivo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Occhio Juve, stasera possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco perché; Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita…; Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus; Quando scatta il riscatto di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e quanto può guadagnare la Juventus: cifre e dettagli dell'affare. Calciomercato Juventus news | Nico Gonzalez, salta il riscatto: quale sarà il futuro? (oggi 29 aprile 2026)Calciomercato Juventus news, oggi 29 aprile 2026: per Nico Gonzalez salta l’obbligo di riscatto da parte dell’Atletico Madrid, il futuro è da capire. ilsussidiario.net Nico Gonzalez Juventus, salta il riscatto automatico dell’argentino: la squadra di Simeone si ferma, ora cambiano le prospettiveNico Gonzalez Juventus, salta il riscatto automatico dell'argentino: la squadra di Simeone si ferma, ora cambiano le prospettive ... calcionews24.com Nico #Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita… x.com Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita… - facebook.com facebook