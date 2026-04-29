Juventus | Bremer tra offerte clausola e rinnovo

Gleison Bremer, difensore della Juventus, continua a essere al centro delle attenzioni di diverse società che hanno presentato offerte per il suo trasferimento. Il giocatore ha una clausola rescissoria nel contratto, ma l’accordo per il rinnovo non è stato ancora definito. La società sta valutando le opzioni disponibili mentre Bremer rimane uno dei punti fermi del reparto difensivo.

La situazione di Bremer. Gleison Bremer rimane la colonna portante della retroguardia della Juventus, ma il suo futuro alla Continassa è legato a una condizione contrattuale ben precisa. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, al momento non sono stati programmati incontri per un ulteriore rinnovo, né sono pervenute L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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