Jeep Renegade e finanziamenti sospetti da 37mila euro coppia raggira l' amico disabile per pagare i debiti

Una coppia ha tratto in inganno un amico disabile, affetto da una grave patologia psichica, per ottenere due finanziamenti complessivi di circa 37 mila euro. L’uomo sulla quarantina avrebbe convinto l’amico a intestargli i soldi, con lo scopo di saldare i propri debiti. La vicenda si è svolta attraverso un piano che ha coinvolto una Jeep Renegade e finanziamenti sospetti, e si è conclusa con l’intervento delle autorità.

Per saldare i debiti accumulati, un uomo sulla quarantina avrebbe attuato un piano spietato con la propria fidanzata: raggirare uno storico amico disabile, affetto da una grave patologia psichica, e intestargli due finanziamenti da 27mila e 10mila euro. In questo modo, avrebbe ottenuto una.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate "I vostri gioielli potrebbero essere rubati", finto cancelliere del tribunale raggira coppia: bottino da 20mila euroUn 40enne è stato fermato dai Carabinieri e trovato con la refurtiva: pochi minuti prima aveva truffato un'anziana coppia della Valtiberina. Coppia raggira il prete e lo convince a consegnare 42mila euroUn Sacerdote Raggirato a Belluno: 42mila Euro Sottratti con l’Inganno, Possibile Testimonianza del Vescovo Un sacerdote di 73 anni della provincia di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Sconti auto aprile 2026: le promozioni più interessanti su suv, city car e compatte. Jeep Renegade: ad agosto in promozione da 199 euro al meseJeep Renegade è uno dei modelli più popolari al mondo per quanto riguarda la casa automobilistica americana. A proposito di questo SUV compatto che come sappiamo viene prodotto nello stabilimento ... motorionline.com Jeep Renegade 2.0 Mjt 140CV 4WD Active Drive Limited del 2019 usata a Montagna in ValtellinaAnnuncio vendita Jeep Renegade 2.0 Mjt 140CV 4WD Active Drive Limited usata del 2019 a Montagna in Valtellina, Sondrio nella sezione Auto usate di Automoto.it ... automoto.it