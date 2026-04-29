Italia terza al mondo nel supercalcolo ma ci sono delle sfide | ecco quali

L’Italia si posiziona al terzo posto nel mondo per potenza computazionale dichiarata, superata solo da Stati Uniti e Giappone. Tuttavia, ci sono alcune sfide da affrontare, tra cui l’aggiornamento delle infrastrutture e il potenziamento delle risorse umane specializzate. L’utilizzo di queste capacità si concentra principalmente nel settore della ricerca e dell’industria, mentre alcune aree del territorio mostrano ancora margini di miglioramento.

L’Italia ha giù un piede nel futuro. È terza al mondo nel supercalcolo, per potenza computazionale ma, se questa è la buona notizia, quella un po’ meno buona è che deve intraprendere la strada dell’autonomia strategica. Detto in altri termini: è opportuno che sviluppi tecnologie per non essere schiava. Manca infatti la capacità di trasformare innovazione in prodotti e servizi. È la fotografia venuta fuori dal convegno organizzato dalla Sioi su: “Il futuro già presente: tecnologie trasformative e sovranità digitale. Data Center e Quantum Revolution, nuove sfide per Italia e Europa”. L’incontro si è svolto a Roma mercoledì 29 aprile, nella sede della Società italiana per l’organizzazione internazionale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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