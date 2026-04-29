Durante una cena di Stato con il re, l'ex presidente ha affermato di aver ottenuto una vittoria militare contro l'Iran, mentre Teheran ha contestato questa dichiarazione e ha denunciato il sequestro di navi presso le Nazioni Unite. La situazione tra i due Paesi resta tesa, con entrambe le parti che comunicano posizioni contrapposte sui recenti sviluppi. La tensione si mantiene alta in un contesto di conflitto ancora aperto.

?? Cosa sapere Trump dichiara vittoria militare contro l'Iran durante cena di Stato con re Carlo. Teheran contesta l'armistizio e denuncia il sequestro di navi presso l'ONU. Durante la cena di Stato con re Carlo, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ottenuto una vittoria militare contro l'Iran, mentre Teheran ribatte che le ostilità non sono affatto cessate nonostante il recente armistizio. La narrativa della risoluzione del conflitto, sostenuta dal presidente statu .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, la guerra non finisce: Trump vanta la vittoria, Teheran risponde

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

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