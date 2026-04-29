Io Sono Friuli Venezia Giulia sulla maglia del Giro d' Italia | l' omaggio della corsa alla nostra regione

Durante il Giro d'Italia, la maglia rosa presenterà uno slogan di promozione turistica della regione Friuli Venezia Giulia, scelto dalla Regione stessa. Questa scelta coincide con il cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la regione. La corsa ciclistica, tra le più seguite a livello internazionale, rende omaggio alla regione attraverso questa iniziativa. La presenza dello slogan sulla maglia rappresenta un collegamento tra l’evento sportivo e la promozione del territorio.

Il Giro d'Italia omaggia la nostra regione. Nell'anno del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, sulla maglia rosa della corsa ciclistica tra le più amate al mondo campeggerà lo slogan di promozione turistica coniato anni fa dalla Regione. “Io Sono Friuli Venezia Giulia” sarà.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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