Inter Women dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio

Dopo la partecipazione alla Champions League, si parla di un possibile trasferimento di Le Bihan all'Inter Women. La giocatrice francese, attualmente alla Lazio, ha ottenuto ottimi risultati nel campionato italiano. Secondo alcune fonti, ci sarebbe un forte interesse da parte dell’Inter per ingaggiarla, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La trattativa, comunque, sarebbe ancora in fase di sviluppo.

di Mauro Munno Inter Women, dopo la Champions c’è Le Bihan: forte interesse per la francese della Lazio che ha fatto benissimo in Serie A. A Champions League conquistata l’ Inter Women inizia a pianificare con rinnovata ambizione la prossima stagione. Le nerazzurre, stando a quanto appreso in esclusiva da InterNews24.com, avrebbero messo nel mirino Clarisse Le Bihan della Lazio. L’esperta trequartista francese classe 1994, con un passato in NWSL, ha messo a referto 4 gol e 6 assist in questa stagione (l’anno scorso fece una stagione capolavoro con 11 gol e 9 assist). Calciomercato Inter LIVE: le principali trattative di giornata Il pressing è forte e potrebbe portare a una fumata bianca nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Internews24.com

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