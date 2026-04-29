Il mercato si accende intorno alla possibilità di un trasferimento che coinvolgerebbe due grandi club italiani. Dopo l’addio di un difensore, le trattative tra le due squadre si fanno più intense per individuare il sostituto ideale. La vicenda ha attirato l’attenzione di tifosi e media, con discussioni che si concentrano sulle potenziali mosse di mercato e sui nomi in ballo per rinforzare la linea difensiva.

L’asse di mercato tra Milano e Torino si infiamma improvvisamente con una suggestione che potrebbe ridisegnare gli equilibri difensivi della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione de L’Interista, i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio starebbero valutando il profilo di Gleison Bremer per colmare il vuoto che verrà lasciato dall’imminente addio di Francesco Acerbi a fine campionato. Sebbene non siano ancora state avviate trattative formali tra i club o con l’entourage del calciatore, l’interesse del club di viale della Liberazione appare concreto e fondato sulla necessità di inserire forza fisica ed esperienza internazionale in un reparto che si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter su Bremer: blitz di mercato per il dopo Acerbi

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