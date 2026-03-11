Dimarco rinnovo in vista | imprescindibile per l’Inter e al centro del progetto Spunta una particolare clausola

Da internews24.com 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimarco si avvicina a un nuovo accordo con l’Inter, con il club che intende consolidare il suo ruolo come parte integrante della squadra. La trattativa è in corso e il rinnovo sembra ormai vicino, con una clausola particolare che potrebbe essere inserita nel contratto. La società nerazzurra sta lavorando per proteggere il giocatore e rafforzare il progetto tecnico.

Inter News 24 Dimarco viaggia verso il rinnovo con l’Inter: il club nerazzurro è pronto a blindare l’esterno nelle prossime settimane. In casa nerazzurra non ci sono dubbi: il futuro di Federico Dimarco sarà ancora a tinte interiste. Nonostante la delusione per il derby e i 67 punti che impongono la massima concentrazione sul campo, la dirigenza è pronta a blindare uno dei suoi uomini più rappresentativi. L’esterno mancino è considerato un pilastro inamovibile nello scacchiere di Cristian Chivu e della proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Dimarco, rinnovo in vista: le ultime. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scadenza fissata al 2027 non preoccupa minimamente i vertici di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

dimarco rinnovo in vista imprescindibile per l8217inter e al centro del progetto spunta una particolare clausola
© Internews24.com - Dimarco, rinnovo in vista: imprescindibile per l’Inter e al centro del progetto. Spunta una particolare clausola

Articoli correlati

Inter, Dimarco al centro del progetto: pronto il rinnovo lungoL’Inter ha avviato le prime manovre concrete per blindare Federico Dimarco: il club nerazzurro, capolista in Serie A, ha deciso di anticipare i tempi...

Muharemovic Sassuolo, il difensore al centro degli intrecci di mercato: la Juve ha una clausola, ma pensa ad una mossa che potrebbe coinvolgere l’Inter!Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Mercato Milan, torna...

DIMARCO: Conte vuole Federico l'ex Inter rivela tutto #podcast #nerazzurri #dimarco #inter

Video DIMARCO: Conte vuole Federico l'ex Inter rivela tutto #podcast #nerazzurri #dimarco #inter

Approfondimenti e contenuti su Dimarco rinnovo in vista...

Temi più discussi: ?? Koopmeiners nel mirino della Roma: la Juventus lo valuta 30 milioni; Inter pronta a blindare Dimarco: rinnovo in arrivo, i dettagli e le cifre; Calhanoglu, l'Inter riflette sul rinnovo: incontro tra le parti per capire se andare avanti insieme; Inter, questo scudetto ci serve! Berti carica in vista del derby e poi rivela con orgoglio: Abbiamo un mostro, le altre se lo sognano uno così.

dimarco rinnovo in vistaRinnovo Dimarco, ci sono novità: ecco cosa manca per chiudereRinnovo Dimarco - Arrivano novità molto importanti sul futuro di Federico Dimarco, esterno classe 1997 in forza ... fantamaster.it

CdS – Rinnovo Dimarco, una clausola tranquillizza l’Inter: la sensazione forte…Una trattativa di rinnovo destinata ad accendersi presto è quella per Federico Dimarco, lui sì imprescindibile sulla corsia mancina dell’Inter. La scadenza nel 2027 non genera apprensione: non ... fcinter1908.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.