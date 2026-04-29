Sono iniziati circa sette mesi fa i lavori di ristrutturazione del lotto B3 all’ex Seminario, ora sede dell’università. Gli interventi prevedono la realizzazione di spazi destinati all’infermieristica, in grado di ospitare oltre 800 studenti. La progettazione si concentra sulla creazione di ambienti funzionali, ma si sottolinea che per frequentarli è necessaria una reale vocazione alla professione. I lavori procedono secondo il piano stabilito, senza ulteriori ritardi.

Iniziati circa sette mesi fa, i lavori del lotto B3 all’ex Seminario, oggi sede Unimore, sono "a un ottimo punto": parola dell’ingegnere Giovanni Manfredini, progettista assieme all’architetto Alberto Manfredini dell’intervento che porterà a alla realizzazione di un nuovo dipartimento di Infermieristica su viale Timavo. Opera di restauro, sottolinea, e non di ristrutturazione: "La complessità maggiore consiste nel mettere a norma una struttura realizzata nel 1951, preservandone al contempo i valori storici e architettonici". Qui potranno essere ospitati fino a oltre ottocento studenti, aumentando così del 70% la capacità dei posti disponibili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infermieristica, l’accelerata. I lavori all’ex Seminario. Spazi per oltre 800 allievi: "Ma occorre la vocazione"

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