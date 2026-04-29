Incidente sull' A2 tra Pontecagnano e Montecorvino | 4 feriti

Ieri sera, alle 23, si è verificato un incidente sull'autostrada A2, tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, in direzione sud. Realmente grave, ha coinvolto più veicoli e ha provocato il ferimento di quattro persone. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica e le autorità stanno lavorando per chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Un brutto incidente, ieri sera, sull'A2, tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, in direzione sud.?Per cause da accertare, intorno alle 23.20, due vetture, una Citroen C3 e una Peugeot 208, si sono scontrate. Pare che nel sinistro sia stata coinvolta anche una terza auto. La squadra dei Vigili.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente sull'A2, tra Battipaglia e Montecorvino: ferita una giovaneBrutto incidente stradale, in questa domenica, sull'A2 del Mediterraneo, tra Battipaglia e Montecorvino-Pontecagnano Sud, in direzione nord. Grave incidente sull'A2, all'altezza di Montecorvino: 58enne in prognosi riservataGrave incidente sull'A2, nella notte, all'altezza di Montecorvino, in direzione Battipaglia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente sull'A2, tra Pontecagnano e Montecorvino: 4 feriti; Incidente sulla A2 del Mediterraneo: auto si ribalta, tre feriti; Incidente sull’A2 allo svincolo per Montalto: mezzo pesante ribaltato, rallentamenti al traffico; Grave incidente sull’autostrada A2: tre persone in ospedale. Grave incidente in A2 tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. Quattro feritiGrave incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo al km 24+400 in direzione Sud tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. Per cause da accertare una Citroen C3 e una Peugeot 208 si sono scontrate e ... ondanews.it Paura sulla A2: Scontro tra due auto e ribaltamento, tre feriti a BattipagliaGrave incidente sulla A2 del Mediterraneo nei pressi di Salerno: una Citroen C3 si ribalta dopo l'impatto con una Peugeot 208. Tre feriti in ospedale. infocilento.it Incidente in autostrada, auto si ribalta "Paura sull’A2 nel tratto tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #A2 #eseiprotagonista #incidente #a2DelMediterraneo #autostrada #incidenteStradale #Montecorvino - facebook.com facebook