Incidente sull' A2 tra Battipaglia e Montecorvino | ferita una giovane

Una ragazza è rimasta ferita in un incidente che si è verificato questa domenica mattina sull'autostrada A2, tra Battipaglia e Montecorvino-Pontecagnano Sud, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. La viabilità è stata temporaneamente rallentata a causa delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.