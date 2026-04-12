Incidente sull' A2 tra Battipaglia e Montecorvino | ferita una giovane
Una ragazza è rimasta ferita in un incidente che si è verificato questa domenica mattina sull'autostrada A2, tra Battipaglia e Montecorvino-Pontecagnano Sud, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. La viabilità è stata temporaneamente rallentata a causa delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.
Brutto incidente stradale, in questa domenica, sull'A2 del Mediterraneo, tra Battipaglia e Montecorvino-Pontecagnano Sud, in direzione nord. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, uscendo fuori strada e ribaltandosi.Ferita una giovane: sul posto, i sanitari che hanno soccorso la malcapitata.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Grave incidente sull'A2, all'altezza di Montecorvino: 58enne in prognosi riservataGrave incidente sull'A2, nella notte, all'altezza di Montecorvino, in direzione Battipaglia.
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