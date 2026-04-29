Incidente in via Rosario Nicoletti violento scontro due auto e un furgone | tre feriti

Questa mattina, in via Rosario Nicoletti a Tommaso Natale, si è verificato un incidente coinvolgendo due auto e un furgone. L’impatto ha causato tre feriti e ha provocato un blocco del traffico nella zona, con disagi per gli automobilisti diretti verso l’autostrada e viale Regione. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Uno scontro fra tre mezzi e la viabilità va in tilt. È successo questa mattina in via Rosario Nicoletti, a Tommaso Natale, dove si sono scontrati un furgone e due auto, creando non pochi problemi alla circolazione a tutti gli automobilisti diretti verso l'autostrada e viale Regione. Secondo un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti Bucciano, violento scontro tra due auto: tre feriti in ospedaleUn violento impatto tra due veicoli ha scosso la tranquillità di via Sisto a Bucciano nella tarda mattinata di questo mercoledì 22 aprile 2026.