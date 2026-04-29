Incidente fatale in Trentino | morto 55enne abitava a Trieste

Un incidente mortale si è verificato in Trentino lungo la strada montana che porta alle Cascate Nardis. Un uomo di 55 anni, residente a Trieste ma originario della zona, è deceduto dopo che la sua moto ha impattato contro una roccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima era un ricercatore universitario e l’incidente ha coinvolto anche altri veicoli.

Un impatto tremendo tra la moto su cui stava viaggiando lungo la strada montana che conduce alle Cascate Nardis e una roccia è costato la vita al 55enne Stefano Schergna, ricercatore universitario residente in provincia di Trieste ma con origini trentine, proprio delle zone in cui è avvenuto il.🔗 Leggi su Triesteprima.it INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Notizie correlate Alex Manninger, morto l’ex portiere della Juventus: fatale un incidenteTragedia in Austria: l’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è morto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei... Leggi anche: Portegrandi, incidente fatale tra un'auto e un autobus: un morto e almeno cinque feriti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un aliante precipita in Val di Non, niente da fare per il pilota svizzero; Incidente stradale in Val di Genova: morto un motociclista; La moto fuori controllo si schianta contro la roccia: addio a Stefano Schergna; Tragico schianto in moto in Val di Genova: un morto. Incidente fatale in Trentino: morto 55enne, abitava a TriesteL'uomo, 55 anni, viveva da tempo in provincia di Trieste ma le sue origini erano trentine: lo schianto tremendo è avvenuto nella strada che collega Pinzolo e Giustino. Per lui non c'è stato nulla da f ... triesteprima.it Incidente fatale in Trentino Un aliante precipita in Val di Non, niente da fare per il pilota svizzeroIn un incidente con un aliante avvenuto sabato intorno alle 16.00 sul monte Pin, in Val di Non (Trentino, Italia), ha perso la vita un pilota svizzero. L'apparecchio era decollato nel pomeriggio dalla ... bluewin.ch TG7 Basilicata News | Incidente fatale un morto • TecnoCrob • 174° Polizia • Barile, Dante Ferretti - facebook.com facebook