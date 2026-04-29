Incidente auto-moto a Tarquinia | due feriti intervento dell' elisoccorso

A Tarquinia, intorno alle 12 del 29 aprile, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto sulla strada provinciale 44 “Porto Clementino”, vicino al ponte della stazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero per prestare assistenza ai due feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell'ordine hanno gestito la situazione.

Pauroso incidente a Tarquinia. Un'auto e una moto si sono scontrate sulla strada provinciale 44 “Porto Clementino”, nei pressi del ponte della stazione, intorno alle 12 del 29 aprile.Le cause sono ancora in fase di accertamento ma, stando a una prima ricostruzione, ad avere la peggio sono state.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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