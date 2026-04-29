Incendio boschivo sulle montagne di Cuorgné identificato il responsabile | si è trattato di un gesto imprudente

Nella serata di sabato 28 marzo 2026, un incendio boschivo si è sviluppato nelle montagne di Cuorgné, nella località Nava. I carabinieri forestali della stazione di Pont Canavese hanno identificato un uomo come possibile responsabile dell’incendio, attribuendo il gesto a una condotta imprudente. L’incidente ha interessato una vasta area di vegetazione, ma al momento non sono stati segnalati feriti o danni a strutture.

È stato identificato dai carabinieri forestali della stazione di Pont Canavese il presunto responsabile di un incendio boschivo divampato nella prima serata dello scorso sabato 28 marzo 2026 in località Nava di Cuorgné. Si tratta di un pensionato italiano di 75 anni, proprietario di un fabbricato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Vasto incendio boschivo sulle montagne di Frassinetto, operazioni di spegnimento in corsoUn vasto incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nella zona di borgata Berchiotto di Frassinetto. Leggi anche: Investimento sulle strisce in via dell’Istria: identificato il responsabile Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Indagini in corso in seguito all'incendio boschivo a Corzes | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Incendi boschivi in primo piano: Incendio sull'autostrada 82 di Brantley, Georgia; Incendio in montagna, la svolta nella notte: cosa è successo e com'è la situazione; Rischio incendi boschivi Scatta la fase di attenzione per la province di Parma, Reggio Emilia e Modena Le regole da rispettare. CUORGNÈ - Provoca l'incendio di un bosco, pensionato denunciato dai carabinieri forestaliLe fiamme erano divampate intorno alle ore 19 in un bosco di castagneto, interessando un’area boschiva di circa 290 metri quadri ... quotidianocanavese.it VALSUSA, GROSSO INCENDIO BOSCHIVO: INTERVIENE L’ELICOTTEROdi LAURA BELLANDO VAIE - È dovuto intervenire pure l'elicottero - prendendo l'acqua dal Lago di Vaie - nel pomeriggio di sabato 18 aprile, per spegnere le fiamme di un grosso un incendio boschivo sull ... valsusaoggi.it Toscana, incendio boschivo alle pendici del Monte Faeta: in azione due elicotteri - facebook.com facebook Incendio boschivo a Caldaro spento dai vigili del fuoco. Intervento questa mattina sui pendii della Mendola #ANSA x.com