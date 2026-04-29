Inaugurato il sottopasso per ciclisti e mezzi agricoli | Un’opera che migliora il sistema viario trentino

Martedì 28 aprile 2026 è stato aperto al pubblico il nuovo sottopasso situato lungo la Strada Statale 240 sulla variante di Mori. L’opera, rivolta a ciclisti e mezzi agricoli, è stata ufficialmente inaugurata questa mattina. L’intervento riguarda un tratto nel sistema viario della regione trentina, con l’obiettivo di facilitare il transito e migliorare la sicurezza per le diverse categorie di utenti della strada.

Si è tenuta martedì mattina, 28 aprile 2026, l’inaugurazione del nuovo sottopasso alla Strada Statale 240 sulla variante di Mori. All’evento hanno presenziato il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli, il sindaco di Mori Nicola.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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