In prima linea per i vaccini | Pure minacce dai no vax Ma non mi fanno paura

La pediatra, con quarant’anni di esperienza nel settore, ha ricevuto un riconoscimento per la sua carriera dedicata alla prevenzione e alla cura dei bambini. Nonostante le minacce ricevute da alcuni sostenitori del no vax, ha dichiarato di non essere spaventata e di continuare a sostenere la campagna vaccinale. Originaria della Calabria e da tempo residente ad Ancona, ha accompagnato diverse generazioni di famiglie nel percorso di tutela della salute infantile.

Quarant’anni di dedizione alla pediatria e alla prevenzione, accompagnando generazioni di famiglie. Ciriachino d’argento per la pediatra Arcangela Guerrieri, originaria della Calabria ma residente da anni ad Ancona. Guerrieri esercita la professione medica a Chiaravalle ma è legata ad Ancona per il percorso di studi fatti: a 18 anni si trasferisce con la famiglia nel capoluogo dorico e si iscrive alla Facoltà di Medicina (era un anno avanti). Sempre in prima linea per le campagne vaccinali e la salute dei bambini. E’ anche consigliere segretario del consiglio dell’Ordine dei Medici di Ancona. Dottoressa Guerrieri, come ha appreso del Ciriachino d’argento? "Un collega medico, Simone Pizzi, che è anche presidente del consiglio comunale, mi ha dato la notizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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