Minacce agli organizzatori l’evento con David Parenzo si sposta in un luogo segreto | Non mi fanno paura ho le spalle larghe

Per motivi di sicurezza, l’evento con David Parenzo è stato spostato in un luogo nascosto, dopo aver ricevuto minacce agli organizzatori. La presentazione del suo nuovo libro, “Lo scandalo Israele”, si svolgerà ora in una location riservata a Padova. Parenzo ha dichiarato di non aver paura e di affrontare le situazioni con determinazione. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. La nuova sede viene comunicata solo agli invitati.

Si terrà in un luogo segreto la presentazione del nuovo libro di David Parenzo a Padova. Il giornalista avrebbe dovuto presentare il suo ultimo volume, Lo scandalo Israele, alla Scuola della Carità in via San Francesco. Un evento pubblicizzato ampiamente da giorni. Ma le minacce arrivate agli organizzatori dell'evento, scrive il Corriere del Veneto, hanno convinto le forze dell'ordine a fare traslocare il tutto in una nuova location, che resta segreta ed è stata comunicata via mail soltanto alle persone già iscritte per presenziare all'evento. Le polemiche e la risposta del giornalista. Non è la prima volta che Parenzo – conduttore del programma radiofonico La Zanzara su Radio 24 con Giuseppe Cruciani – viene contestato o boicottato.