in oltre 300 sulla spiaggia per il garrett contest

Si svolgono oltre 300 sessioni sulla spiaggia per il Garrett Contest, la principale competizione italiana dedicata alla ricerca di metalli. La gara vede partecipanti provenienti da diverse regioni e attira anche un pubblico internazionale. La manifestazione si tiene in uno specifico tratto di spiaggia, dove i partecipanti si sfidano con strumenti di rilevamento. La competizione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza rischi per l’ambiente.

Parla ancora marchigiano il Garrett Contest, la competizione di cercatori di metallo più importante d’Italia e tra le più seguite anche a livello internazionale. Andrea Valeri di Ancona ha vinto la decima edizione della gara alla quale hanno partecipato in più di 300, nel grande campo allestito sul lungomare di Cesenatico, nella spiaggia libera di piazza Andrea Costa. In una cartolina caratterizzata da un sole splendente, con il grattacielo, il Grand Hotel e la ruota panoramica a fare da cornice, Valeri ha dominato con 34 target, conquistando il secondo titolo dopo quello del 2024. È stata una vittoria netta e senza discussioni, costruita con grande tecnica ed esperienza, che lo ha visto distanziare nettamente gli avversari, a partire da Daniele Cortesi, secondo classificato con 22 target.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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