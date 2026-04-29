In malattia per ansia fa il trasloco e la spesa | l’azienda lo licenzia ma il giudice lo reintegra

Un lavoratore in malattia per ansia ha continuato a svolgere attività come caricare e scaricare materiali, trasportare oggetti e spostarsi tra casa e negozi durante i giorni di assenza dal lavoro. L'azienda lo ha licenziato sostenendo che non fosse in grado di lavorare, ma il giudice ha stabilito il suo reintegro, ritenendo che le attività svolte non fossero compatibili con la condizione di malattia.

Carica e scarica materiali, trasporta oggetti, si muove tra casa e negozi nei giorni in cui è ufficialmente in malattia. L’azienda lo fa pedinare, raccoglie le prove e lo licenzia per giusta causa. Ma per il tribunale non basta: quelle attività, da sole, non dimostrano né che la malattia fosse simulata né che abbiano rallentato la guarigione. È la conclusione del giudice del tribunale di Campobasso, che con una sentenza ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra di un dipendente, assegnandogli anche un risarcimento fino a 12 mensilità oltre ai contributi. Il caso del dipendente in malattia per ansia. La vicenda riguarda un lavoratore assunto come ausiliario nel settore sanitario, con una invalidità civile già riconosciuta.🔗 Leggi su Open.online

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