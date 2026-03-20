Si licenzia per vivere con la madre che non lo vuole ma non funziona | perché la giudice lo ha cacciato di casa

Un uomo di 31 anni di Ravenna si è visto costretto a lasciare la casa dopo che una giudice ha emesso un'ordinanza di sfratto. L'uomo aveva deciso di trasferirsi a vivere con la madre, che però non aveva accettato questa scelta, portando così alla decisione giudiziaria di allontanarlo dall’abitazione. La vicenda riguarda quindi l’intervento di un’autorità giudiziaria in un caso di convivenza difficile.

Ci ha dovuto pensare una giudice a cacciare di casa un 31enne di Ravenna, che sembrava aver trovato la sistemazione perfetta, almeno dal suo punto di vista. L’uomo viveva nella casa della madre praticamente gratis. Aveva un lavoro come cameirere con un contratto a tempo indeterminato. Portava a casa, per tenerseli, 1.400 euro al mese senza contribuire neanche per sbaglio alle spese per le bolette, il condominio e qualsiasi altro costo domestico. Peccato però che la madre a un certo punto ha detto basta. Lei unica proprietaria dell’immobile ha provato a mettere alla porta il figlio, ma ha dovuto chiedere aiuto al tribunale. La madre si rivolge al tribunale di Ravenna. 🔗 Leggi su Open.online

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