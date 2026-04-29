Impresoft spinge sull’AI | efficienza automazione e nuovi modelli per le imprese italiane

Impresoft annuncia un investimento mirato nell’intelligenza artificiale, puntando a migliorare l’efficienza e l’automazione per le aziende italiane. La società sottolinea come, in alcuni casi, una tecnologia passi dallo stato di promessa a una realtà concreta, influenzando i modelli di business e le operazioni quotidiane. Questa mossa si inserisce in un quadro di sviluppo tecnologico che mira a trasformare il settore imprenditoriale nel paese.

C'è un momento preciso in cui una tecnologia smette di essere una promessa e diventa un fatto economico. È successo con i software gestionali, diventati nel tempo il cuore operativo delle aziende. Ora la stessa transizione viene sancita dall’intelligenza artificiale, passando da tecnologia di supporto a infrastruttura che entra nei processi e li trasforma. Ma soprattutto in Italia, dove oltre la metà delle imprese è ancora in fase iniziale di adozione ma gli investimenti in AI crescono a doppia cifra anno su anno, il salto si gioca sulla capacità di portarla davvero dentro le organizzazioni. È su questo terreno che si muove Impresoft,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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