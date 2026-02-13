Guido Crosetto ha annunciato che il nuovo piano della Difesa sull’Intelligenza Artificiale rappresenta un passo deciso per rafforzare la sicurezza nazionale, distinguendosi dalle opinioni che considerano l’AI solo una bolla finanziaria.

Molti pensano che sia solo una bolla finanziaria: Guido Crosetto, invece, ha deciso che l’intelligenza artificiale costituisce un nuovo dominio operativo della sicurezza nazionale. Il ministero della Difesa ha definito, nella propria “Strategia 2026”, l’obiettivo di un’integrazione rapida, sistemica e sistematica dell’IA in tre ambiti fondamentali: formativo, organizzativo e operativo. Questo nuovo approccio mira a colmare i gap esistenti e a posizionare l’Italia come un partner proattivo all’interno delle alleanze internazionali. L’attuazione della strategia poggia su quattro componenti tecnologiche fondamentali, essenziali per mantenere il controllo profondo sui sistemi di IA. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il nuovo piano della Difesa sull'Ai è un assist da cogliere per le imprese italiane

Il Piano Mattei punta sull’Africa come porta d’accesso al Sud del mondo, con un focus su investimenti e collaborazioni strategiche.

Il porto franco di Hainan rappresenta un’opportunità strategica per le imprese italiane interessate a espandersi in Cina.

#Bruxelles "Importante scambio di informazioni e vedute con il nuovo Ministro della Difesa ucraino Fedorov Mykhailo . Incontrarlo oggi, per la prima volta, é stata un’occasione anche per rinnovare il nostro sostegno a una Nazione che da qu - facebook.com facebook

