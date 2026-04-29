A Imperia il vicesindaco ha annunciato l'approvazione di una delibera che modifica il piano regolatore portuale, aprendo la strada a nuovi cantieri navali. La decisione permette di rilanciare le attività nel porto, con un intervento che interesserà le aree dedicate alla costruzione e alla manutenzione delle imbarcazioni. La delibera è stata presentata ufficialmente in consiglio comunale, segnando un passo importante per lo sviluppo portuale della città.

?? Cosa sapere Il vicesindaco Fossati presenta a Imperia la delibera per aggiornare il piano regolatore portuale. La riperimetrazione degli spazi permetterà ai Cantieri d'Imperia di accogliere imbarcazioni di maggiori dimensioni. Il vicesindaco Fossati ha presentato in consiglio comunale la delibera per l'aggiornamento del piano regolatore portuale di Imperia, un passaggio che punta a sbloccare i nuovi investimenti di Cantieri d’Imperia nell'area dei bacini di carenaggio. La proposta amminis .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia rilancia il porto: via libera per i nuovi cantieri navali

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