Imperia | nuove norme per i 3 ascensori più sicurezza e mobilità

Il 29 aprile 2026, la giunta comunale di Imperia ha approvato nuove norme relative a tre ascensori situati tra Borgo Marina e Porto Maurizio. I piani di intervento riguardano gli impianti identificati con i codici HA19, HA20 e HA21. La regolamentazione mira ad aumentare la sicurezza e migliorare la mobilità per chi utilizza questi ascensori nel centro cittadino.

? Cosa sapere La giunta di Imperia ha approvato il 29 aprile 2026 nuove norme per tre ascensori.. Il piano per gli impianti HA19, HA20 e HA21 potenzia la mobilità tra Borgo Marina e Porto Maurizio.. La giunta comunale di Imperia ha approvato il 29 aprile 2026 le nuove disposizioni per la gestione e la sicurezza degli ascensori inclinati che collegano Borgo Marina, corso Garibaldi, piazzetta Miradore e via Vianelli. Il provvedimento mira a definire con precisione le modalità operative e i criteri tecnici necessari per garantire un servizio regolare e la protezione di chi utilizza queste infrastrutture, in pieno rispetto delle normative nazionali vigenti nel settore del trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia: nuove norme per i 3 ascensori, più sicurezza e mobilità Notizie correlate Imperia: 121mila euro per 36 mesi di gestione ascensoriImperia ha deciso di affidare la gestione tecnica degli ascensori pubblici a un operatore esterno per i prossimi 36 mesi, con un budget triennale... Leggi anche: Sicurezza, Schlein: nuove norme liberticide, slogan per coprire fallimenti Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lunedì 25 maggio, Convegno in aula a Imperia, Dichiarazione Redditi 2026: conferme, novità e criticità; GIORNATA DELLA SICUREZZA NEI LOCALI PUBBLICI; Imperia, chiosco di via Novaro a Oneglia: pubblicato l’avviso per l'affidamento in concessione demaniale; Regione Liguria, 600 mila euro a Imperia per strada di Pietrabruna. Piano anti-alluvioni, ecco le nuove regole anche nell’imperiese. Meno limiti all’edilizia nelle zone a rischioImperia – Cambia la mappa del rischio idrologico e alluvionale della provincia di Imperia. Con la nuova schedatura introdotta dal regolamento regionale dello scorso 20 giugno dalla Regione Liguria, in ... ilsecoloxix.it CALCIO, SERIE D. Imperia, finale da brividi: incastri e calcoli verso gli ultimi 90 minuti Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/04/29/leggi-notizia/argomenti/calcio-6/articolo/calcio-serie-d-imperia-finale-da-brividi-incastri-e-calcoli-verso-gli-ultim - facebook.com facebook