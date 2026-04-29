Tra le molte pizzerie che popolano il panorama attuale, alcune si distinguono per l’approccio che adottano nel preparare la pizza. Tra queste, quella ideata da Salvatore Cozzolino si distingue per aver cercato di trasformare il mestiere del pizzaiolo in un modo di comunicare il territorio, la memoria e le caratteristiche di una comunità.

Tra le tante insegne che oggi affollano il vasto universo della pizza contemporanea, solo alcune riescono davvero a trasformare il mestiere del pizzaiolo in un linguaggio culturale capace di raccontare il territorio, la memoria e persino il carattere di una comunità. È in questa dimensione che si colloca “Impasto”, la creatura gastronomica di Salvatore Cozzolino ( nella foto), presente tra Santa Maria Capua Vetere e Aversa. Entrare da “Impasto” significa avvicinarsi a una concezione della pizza che supera la semplice esperienza del gusto. Qui il banco di lavoro non è soltanto il luogo della preparazione, ma una sorta di officina del pensiero gastronomico, dove ogni scelta nasce da studio, sensibilità e continua ricerca.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Impasto, la pizza pensata da Salvatore Cozzolino

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