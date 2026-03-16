Salvatore Cozzolino prepara la sua pizza con impasti innovativi e utilizza il Piennolo del Vesuvio come ingrediente principale. La sua attenzione si concentra sui processi di lavorazione, creando una pizza che si distingue per la cura artigianale e l’approccio quasi filosofico. La sua cucina si basa su un metodo di osservazione e studio, trattando la pizza come una materia viva da valorizzare.

C’è una maniera artigianale di fare la pizza e poi esiste quella più rara, quasi filosofica, di chi la osserva, la studia e la accompagna come fosse una materia viva. In questa seconda dimensione si muove con naturalezza Salvatore Cozzolino, patron e anima della pizzeria “Impasto”, realtà ormai consolidata tra Aversa e Santa Maria Capua Vetere, dove la tradizione partenopea incontra ricerca, rigore e sensibilità contemporanea. Cozzolino arriva al mondo dell’arte bianca con una formazione scientifica da tecnico di laboratorio biomedico, e questo dettaglio non è secondario. Nel suo lavoro tutto è misurato, osservato, verificato: l’impasto diventa un organismo da comprendere e accompagnare. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La pizza di Salvatore Cozzolino tra impasti evoluti e Piennolo del Vesuvio

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