Il talento dei giovani per ricordare Enrico Badà | ecco le migliori tesi dell' anno a Novara

L’università del Piemonte orientale ha celebrato i suoi migliori laureati dell’anno accademico 20242025 durante la cerimonia "Inter Bonos Meliores". Tra i riconoscimenti più attesi, sono stati consegnati ufficialmente i due premi di laurea del fondo "Enrico Badà", costituito in Fondazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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