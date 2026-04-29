Il tailleur grigio un Camilleri che non t’aspetti

Andrea Camilleri, noto autore italiano, ha scritto molte opere nel corso della sua carriera. Tra queste, spicca un testo intitolato «Il tailleur grigio», che si distingue per un tono inaspettato rispetto ad altri suoi lavori. La sua scrittura ha spesso attraversato diversi generi e stili, e questa pubblicazione rappresenta un esempio di come abbia ampliato le sue tematiche. La sua produzione letteraria si colloca all’interno di una lunga serie di narrazioni che hanno contribuito alla letteratura italiana contemporanea.

Se, secondo la lezione di Calvino, moltiplicare le storie è una delle vocazioni del romanzo moderno, Andrea Camilleri ne ha moltiplicate tante. E non solo per la quantità di romanzi che Sellerio continua a pubblicare anche dopo la scomparsa del maestro, ma per la capacità di dominare filoni letterari diversi. Era il 2008 quando Camilleri scriveva «Il tailleur grigio», ad un’età, dunque, importante (era nato nel 1925) in cui domina librerie e tv con due filoni di successo, i gialli con Montalbano e i romanzi storici e civili. Ma nella geografia dell’umano il maestro scavava continuamente per risignificare la stessa idea di letteratura come confronto, indagine, sfida.🔗 Leggi su Feedpress.me

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